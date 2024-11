Bonaccini: ‘Trump ha vinto insultando chi non la pensa come lui’

Sulla netta affermazione di Trump, che smentisce settimane di previsioni e sondaggi che pronosticavano un testa a testa, si era espresso anche il presidente del Partito democratico, Stefano Bonaccini, indicando le leve su cui si è affermato il presidente eletto.

“Trump ha vinto nettamente. Solleticando di nuovo paure, insultando chi non la pensa come lui e agitando autoritarismo. Ora per l’Europa si aprono scenari di grande incertezza, di fronte ad una nuova autarchia americana, con Trump che ci ha indicato come avversari”, ha scritto Bonacccini sui social.

“Ma è proprio nei momenti più difficili che servono lucidità e determinazione. Verrebbe da dire: non sia la volta buona che ci si svegli, comprendendo che serve una Europa con politiche economiche, fiscali, sociali e di difesa comuni. Per chi crede nell’Europa delle libertà, delle democrazie, dei diritti e delle opportunità e’ il momento di rimboccarci le maniche come non mai. Ricordando che temi come lavoro e sicurezza, meglio sicurezze, sono decisivi per non piegare il voto verso le paure”, ha aggiunto.

Lo riporta il sito del Partito democratico.