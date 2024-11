Roma, pugno a una suora in chiesa: arrestato nigeriano

Colpita al volto con un pugno in una chiesa a Roma. Una suora, poi costretta alle cure dell’ospedale

Ad aggredirla un uomo, sorpreso dalla religiosa mentre con fare sospetto si era avvicinato alla casetta delle elemosine. Le violenze domenica mattina nella chiesa Gesù di Nazzareno all’Argentina in via dei Barbieri, nella zona del Centro Storico della Capitale.

L’aggressione è avvenuta poco prima delle 11:00 di domenica 3 novembre nella chiesanella zona di Torre Argentina. Qui la suora, una 48enne italiana, dopo aver notato una persona che si aggirava con fare sospetto all’interno della struttura religiosa, vicino al tabernacolo, l’ha invitato ad allontanarsi. Per tutta risposta l’uomo le ha sferrato un pugno in pieno volto ed è poi scappato. Caduta in terra la religiosa ha poi chiesto aiuto e chiamato il 112.

Fermato dalla polizia

Sul posto è quindi intervenuta la polizia e un’ambulanza del 118. Trasportata la suora all’ospedale Santo Spirito e ottenuta una descrizione dell’aggressore, l’uomo è stato poi rintracciato e fermato dalle volanti della questura di Roma in piazza del Monte della Pietà. Accompagnato negli uffici del commissariato Trevi di polizia è stato Identificato in un cittadino di 27 anni nato in Nigeria. Arrestato per violenza e lesioni con il fermo convalidato nel processo per direttissima svolto nelle aule del tribunale di piazzale Clodio.

www.romatoday.it