Tentata rapina a Roma, fermato 11enne

Le urla hanno attirato le attenzioni dei vigili che sono rimasti sorpresi quando hanno scoperto che l’autore del tentato furto aveva appena 11 anni

Siamo a Finocchio, nel VI municipio di Roma. Nel pomeriggio di sabato, 2 novembre, intorno alle 15:30, una donna è stata rapinata da un minore. Gli agenti del VI Gruppo Torri, durante un servizio di controllo in via Casilina, altezza via Bolognetta, hanno sentito le urla di due donne, di 64 e 80 anni. Un minore di 11 anni aveva tentato di rubare la collanina di una delle due signore. Il giovane ha poi tentato la fuga ma è stato fermato dai caschi bianchi.

L’undicenne, su disposizione del Tribunale dei minori, al termine degli accertamenti di rito è stato accompagnato presso una casa famiglia. Le due signore, visibilmente spaventate per quanto accaduto, sono state assistite dagli agenti della polizia locale del VI Gruppo Torri.

