Studente 12enne accoltellato da coetanea davanti a scuola

Accoltellato davanti alla scuola dalla compagna di classe: un ragazzino di 12 anni è stato trasportato in ospedale

L’aggressione choc davanti ai cancelli di una scuola media dei Castelli Romani, in provincia di Roma. A ferirlo una coetanea, alla base delle violenze futili motivi. Sono stati i carabinieri a intervenire al suono della campanella d’ingresso davanti ai cancelli della scuola secondaria del comune della provincia di Roma.

A chiamare il 112 in lacrime la stessa ragazzina. Una volta sul posto i militari dell’Arma hanno trovato il ragazzino di 12 anni ferito alle mani, al petto e al braccio. Non in condizioni gravi ha però perso molto sangue davanti a compagni, docenti e personale scolastico. Affidato alle cure del personale del 118 è stato trasportato dall’ambulanza in codice giallo all’ospedale Bambino Gesù di Roma.

Accoltellato per un compito in classe

La studentessa secondo quanto accertato dai carabinieri, avrebbe accoltellato il compagno di classe in quanto ritenuto colpevole di aver fatto la spia su un compito in classe copiato. Gli investigatori hanno ascoltato i genitori della ragazzina e gli insegnanti dell’istituto scolastico e invieranno un rapporto alla procura dei minorenni di Roma. Non si esclude che sia la vittima che la compagna di classe possano essere ascoltati in audizione protetta.

www.romatoday.it