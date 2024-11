Capotreno accoltellato da nordafricani senza biglietto, Salvini: “nessuna clemenza per i responsabili”

”Capotreno accoltellato da nordafricani senza biglietto a Rivarolo. Piena solidarietà al ferito, attualmente in gravi condizioni. E ora nessuna clemenza per i responsabili: gesti del genere non devono rimanere impuniti”. Così, su X, il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini commenta il grave fatto di cronaca accaduto a Genova intorno alle ore 13 di lunedì 4 novembre 2024.

Il capotreno, di circa 40 anni, è stato portato in codice rosso all’ospedale mentre i carabinieri hanno circondato la stazione e fermato i due aggresssori. Salvini ha poi aggiunto: ”Da parte nostra continueremo a fare il massimo per rendere l’Italia più sicura, a partire da treni e stazioni, come dimostra ad esempio l’estensione del servizio di Fs security. Altro che tolleranza e accoglienza indiscriminata, dopo anni di scelte sbagliate della sinistra e di porti aperti, dobbiamo tornare a regole e buonsenso”.