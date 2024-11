Usa 2024, elezioni della storia. PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 2 novembre 2024

PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, sabato 2 novembre 2024 alle 20,30 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Si parlerà delle “elezioni della storia” negli Usa, dove da giorni, attraverso un sistema che fa acqua da tutte le parti, hanno già votato 60 milioni di elettori. Stranamente i sondaggi, che tendono sempre dalla parte degli amici degli amici o di chi li commissiona, quindi di chi li paga, ultimamente danno in vantaggio Donald Trump.

Inutile ribadire che queste elezioni faranno la storia di questo pianeta che più di qualcuno vuole:”salvare” distruggendo i popoli che lo abitano. Elezioni che quindi non riguardano solo gli Usa, ma le sorti del mondo intero soprattutto dal punto di vista bellico, militare e geopolitico. E l’Italia c’è dentro mani e piedi.

L’Italia infatti, dopo il Trattato di resa incondizionata del dopoguerra, è a tutti gli effetti un paese satellite degli Usa, da cui è teleguidata in tutto e per tutto. E purtroppo non siamo sottomessi “agli americani” in senso lato, ma alla parte peggiore di essi, ovvero il Deep State, lo stato profondo, il governo occulto che rappresenta il male assoluto.

Di questo e di altro ancora Armando Manocchia parlerà questa sera con George Guido Lombardi, un italiano che vive negli Usa e che da anni è parte dell’entourage, ma anche amico di Donald Trump.