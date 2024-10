Dossieraggio o tentativo di golpe? PIAZZA LIBERTA’, puntata di giovedì 31 ottobre 2024

DOSSIERAGGIO FINE A SE STESSO O TENTATIVO DI GOLPE DEI POTERE BANCARI?

PIAZZA LIBERTÀ, puntata di giovedì ottobre 2024 sul canale https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

Ospite di Armando Manocchia è Ruggiero Capone, giornalista e scrittore, il quale ritiene che probabilmente qualcuno stia tramando per fare cadere il governo Meloni, con una specie di golpe mediatico-giudiziario, come possiamo facilmente ossevare sui media del mainstream. Oppure potrebbe arrivare un avviso di garanzia alla premier, come già accaduto per far cadere il governo di Berlusconi, inviso all’élite.

Secondo Capone, Giorgia Meloni dovrebbe prendere l’iniziativa di parlare alla nazione e dire che cosa sta succedendo realmente, al di là della solita, poco credibile, narrazione ufficiale.

