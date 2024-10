Trump, sostegno a Netanyahu: “Fai quello che devi fare”

Donald Trump ha manifestato il suo sostegno per l’offensiva israeliana contro Hamas e Hezbollah in un recente colloquio telefonico con Benjamin Netanyahu

“Fai quello che devi fare”, ha detto in un contatto avuto questo mese il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti al premier israeliano, secondo sei persone a conoscenza della conversazione che hanno parlato con il Washington Post. La notizia arriva dopo che Trump ha affermato di aver parlato almeno due volte con Netanyahu a ottobre.

Onu: “a Gaza, crimini atroci”

Questo è “uno dei momenti più bui del conflitto a Gaza”, ha detto l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, in una dichiarazione video diffusa su X in cui denuncia come “i militari israeliani stiano sottoponendo un’intera popolazione a bombardamenti, assedio, fame e costringendola a scegliere tra sfollamenti di massa o restare intrappolata in una zona di conflitto”.

“In modo inimmaginabile, la situazione nel nord di Gaza peggiora di giorno in giorno – ha aggiunto – Le politiche e le pratiche del governo israeliano rischiano di svuotare la zona di tutti i palestinesi. Siamo di fronte a quelli che potrebbero essere crimini atroci, anche potenzialmente fino a crimini contro l’umanità”. Adnkronos