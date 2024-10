Onu: “a Gaza crimini atroci”. Usa inviano F-16 a Israele

Mentre in Medio Oriente sono arrivati F-16 americani di base in Germania, da Hamas è arrivato un nuovo a un accordo sul rilascio degli ostaggi. La conferma dell’arrivo degli F-16 dell’Aeronautica militare Usa della 480esima squadriglia di caccia, di base presso la base aerea di Spangdahlem, è arrivata dal Comando centrale Usa (Centcom).

Onu: “a Gaza, crimini atroci”

Questo è “uno dei momenti più bui del conflitto a Gaza”, ha detto l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Turk, in una dichiarazione video diffusa su X in cui denuncia come “i militari israeliani stiano sottoponendo un’intera popolazione a bombardamenti, assedio, fame e costringendola a scegliere tra sfollamenti di massa o restare intrappolata in una zona di conflitto”.

“In modo inimmaginabile, la situazione nel nord di Gaza peggiora di giorno in giorno – ha aggiunto – Le politiche e le pratiche del governo israeliano rischiano di svuotare la zona di tutti i palestinesi. Siamo di fronte a quelli che potrebbero essere crimini atroci, anche potenzialmente fino a crimini contro l’umanità”. Adnkronos