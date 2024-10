Migranti in Albania, Michel: “Non si temano le novità”

“Penso che non dovremmo aver paura di guardare a modi operativi, modi concreti per essere più efficaci in termini di gestione della migrazione”

A dirlo il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, in un’intervista alla European Newsroom, di cui anche l’Ansa fa parte, nel rispondere a una domanda sugli hot spot per i rimpatri. Per quanto riguarda nello specifico al protocollo Italia-Albania, “non voglio interferire nel dibattito interno in Italia ma dobbiamo esaminare quali sono le modalità concrete e non intendo dire che gli hotspot in Albania siano buoni o meno”. tg24.sky.it