Nato: ‘non abbiamo piani di inviare truppe in Ucraina’

BRUXELLES, 27 FEB – “Gli alleati della Nato stanno fornendo un sostegno senza precedenti all’Ucraina. Lo facciamo dal 2014 e lo abbiamo intensificato dopo l’invasione su larga scala” da parte della Russia. “Ma non ci sono piani per truppe da combattimento della Nato sul terreno in Ucraina”. Lo ha detto all’Associated Press il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in merito all’ipotesi, evocata ieri da Emmanuel Macron, dell’invio di soldati dell’Alleanza Atlantica in Ucraina. (ANSA).