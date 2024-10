Manfredi: “Napoli sara’ una delle citta’ piu’ videosorvegliate d’Italia”

“Renderemo Napoli una delle citta’ piu’ videosorvegliate in Italia. La violenza giovanile non e’ un problema legato al luogo dove nasci o a chi sei figlio, ma al fatto che i giovani vedono la loro affermazione nella violenza e nella sopraffazione degli altri. E’ un virus che sta avvolgendo la nostra comunita’ non solo a Napoli, ma nel Paese”.

Cosi’ il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, parlando a Casa Corriere. ansa