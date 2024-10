Malore improvviso, avvocato penalista trovato morto in casa

Avvocatura pratese in lutto per la morte di Gianpiero Pileggi, 60 anni, trovato senza vita nella serata di venerdì 25 ottobre, nella sua abitazione

È stato un amico a dare l’allarme dopo non aver ricevuto risposta alle telefonate e al citofono. Gianpiero Pileggi, che viveva solo e non aveva figli, è stato trovato a terra; la morte è stata ricondotta ad un malore. Sul posto è intervenuto il magistrato di turno che ha comunque disposto un esame esterno sulla salma per collocare temporalmente il decesso Gianpiero Pileggi era nato a Nicastro, in provincia di Catanzaro.

Figlio di un magistrato (il padre era stato procuratore della Repubblica a Lamezia Terme), Pileggi aveva cominciato la carriera a Prato, nello studio dell’avvocato Cristiano. La notizia della scomparsa si è presto diffusa tra gli amici e i colleghi. Grande il cordoglio.

Pileggi era molto conosciuto e apprezzato per il suo modo gioviale e disponibile. In una lettera, la Camera penale di Prato ha voluto esprimere il proprio cordoglio per la perdita dell’avvocato Pileggi: “Caro Gianpiero, è difficile affrontare l’enorme sconforto per la tua perdita. Inimmaginabile immedesimarci nel dolore dei tuoi familiari, a cui siamo tutti vicini.

Ci mancherà la tua gioia di vivere, la leggerezza e la simpatia che ci hai sempre trasmesso. Riuscivi a fondere, con grande slancio, la professione e l'amore per la tua terra, per i tuoi amici, per i tuoi cari, per il tuo adorato mare, Ciao Gianpiero".