Torino, 27enne denuncia: “stuprata da gruppo di nordafricani”

La giovane è stata visitata negli ospedali Molinette e Sant’Anna, dove i medici hanno accertato i rapporti sessuali

Una ragazza peruviana di 27 anni residente a Torino ha denunciato di avere subito uno stupro di gruppo all’interno dei locali dell’ex storica discoteca Club 84, all’interno del parco del Valentino, nella serata del 15 ottobre 2024. Insieme al padre ha presentato un esposto al commissariato di polizia San Paolo, che ha poi trasmesso gli atti in procura.

Le indagini verranno verosimilmente svolte dagli agenti della squadra mobile e del commissariato Barriera Nizza. Dopo l’accaduto, la giovane è stata visitata negli ospedali Molinette e Sant’Anna, dove i medici hanno accertato i rapporti sessuali.

Secondo il racconto della presunta vittima, lei, che poco prima aveva bevuto alcolici, sarebbe stata avvicinata da un giovane nordafricano in via Nizza che a un certo punto le avrebbe strappato dalle mani il telefono cellulare. Lo avrebbe così inseguito fino al rudere dell’ex discoteca ma, quando è entrata, sarebbe stata accerchiata da altri cinque-sei nordafricani, che l’avrebbero spinta sopra un materasso e violentata a turno. La giovane avrebbe perso i sensi e si sarebbe risvegliata completamente nuda in un altro punto del parco, dove sarebbe stata trascinata dopo lo stupro.

Nei giorni scorsi la polizia ha eseguito un sopralluogo all’interno del parco di corso Massimo d’Azeglio insieme alla giovane, che avrebbe riconosciuto almeno un paio dei presunti stupratori, che sono stati accompagnati in questura. Le indagini, naturalmente, proseguono affinché sia fatta piena luce sulla vicenda.

www.torinotoday.it