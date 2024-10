Omicidio Cecchettin, Turetta in aula per la prima volta

Alla seconda udienza alla Corte d’Assise di Venezia sull’omicidio di Giulia Cecchettin c’è anche Filippo Turetta, per la prima volta in aula

Ammette la premeditazione del delitto, riconosce di aver detto “una serie di bugie” e spiega: “Voglio raccontare tutto nel modo più accurato possibile”. Rispondendo alle domande del pm, dice: “Ho fatto ricerche su scotch resistente e manette professionali pensando di utilizzare questi strumenti per immobilizzarla dopo averla rapita. Poi, ho comprato online lo scotch e una cartina stradale”. In aula anche il padre della vittima, Gino, che aveva già partecipato all’udienza di apertura del dibattimento.

Turetta: “Ho pensato di rapirla”

“Ho pensato di rapirla, anche di toglierle la vita, ero confuso, io volevo stare ancora assieme a lei”, dice ancora Turetta. E aggiunge, parlando con gli occhi bassi: “Ero arrabbiato, era un bruttissimo periodo, volevo tornare con lei e per quello ho ipotizzato questo piano per quella sera. Avevo scritto la lista delle cose da fare”, compreso prelevare contante con il bancomat, da gettare per far perdere le sue tracce. Chiarisce poi di aver studiato su Internet come evitare che la sua auto fosse individuata durante la fuga.

Depositata una memoria dell’imputato

Il pm chiede quindi a Turetta quando avesse iniziato a scrivere appunti su quello che stava progettando. “Ho iniziato a farlo il 7 novembre 2023, perché ho cominciato a pensare, avevo tanti pensieri sbagliati”, risponde il giovane. L’omicidio avvenne quattro giorni dopo, l’11 novembre. Turetta spiega di aver scritto la memoria depositata al processo e le lettere precedenti “in più volte nel tempo, ricostruendo quanto era accaduto, per mettere ordine. Ho cominciato a febbraio-marzo, e ho proseguito per tutta l’estate, fino a questi giorni. Prima ho scritto di getto, poi ho riletto e messo in ordine quelle parti che di getto non avrei potuto scrivere”.

Lo scotch e i coltelli

Nei primi interrogatori davanti agli inquirenti, Turetta aveva affermato di aver acquistato lo scotch per “appendere manifesti” e i coltelli perché pensava di suicidarsi. Dalle ammissioni emerge ora la conferma delle tesi dell’accusa, secondo cui lo scotch serviva per legare Giulia, mentre i coltelli erano stati messi in auto ben prima dell’11 novembre, giorno del delitto. E’ emerso di fatto che tutta la vicenda è supportata, come da indagine, da una serie di atti preparatori, alcuni dei quali non sono stati messi in atto all’ultimo momento, come ad esempio l’acquisto di materiale.

www.tgcom24.mediaset.it