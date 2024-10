Milano, rapinatore seriale di orologi di lusso: arrestato 18enne egiziano

Sempre in un parcheggio. Sempre aggredendo le vittime. Sempre per strappare il loro prezioso cronografo. Un ragazzo di 18 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato nelle scorse ore dalla polizia in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane è accusato di essere un rapinatore seriale di orologi, che ha messo a segno almeno due colpi a Milano quando era ancora minorenne.

Il primo blitz, stando a quanto ricostruito dagli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Filippo Bosi, era avvenuto il 1 maggio scorso all’interno del “Parking Meda”, in pieno centro città. L’allora 17enne, e un complice ancora rimasto ignoto, avevano avvicinato un 30enne turista francese e lo avevano aggredito portandogli via un Rolex dal valore di 30mila euro, nonostante il suo tentativo di reazione.

Poco più di un mese dopo, il 6 giugno, a finire nel mirino era stato invece un turiste giapponese di 60 anni, a cui era stato scippato un Richard Mille del valore di 228.000 euro. L’uomo era poi tornato in Patria senza presentare denuncia, ma gli investigatori – grazie alla collaborazione del servizio per la cooperazione internazionale di polizia – erano riusciti a risalire alla vittima grazie alle generalità che aveva lasciato a una boutique.

I "falchi", incrociando le immagini delle telecamere di video sorveglianza del parcheggio, sono riusciti a identificare il sospettato, che dopo i colpi si era però allontanato dall'Italia. Nei giorni scorsi è stato segnalato il suo passaggio dalla frontiera di Ventimiglia e poco dopo è stato bloccato a Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa. Il 18enne si trova ora nel carcere minorile di Firenze.