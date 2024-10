Milano, uomo ucciso dal titolare durante furto in un bar

Una persona è stata uccisa all’alba di oggi, giovedì 17 ottobre, a Milano. Si tratta, secondo le prime informazioni, di un uomo italiano di 37 anni

L’omicidio è avvenuto attorno alle 5.30 in viale Giovanni Da Cermenate, in zona Vigentino. Il trentasettenne, con precedenti penali, sarebbe stato ucciso dal titolare di un bar (un cinese, ndr) durante un furto. A confermare l’aggressione è la centrale operativa dell’Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che sul posto è intervenuta con due equipaggi su automedica e ambulanza ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La vittima sarebbe stata accoltellata, non è chiaro se una o varie volte. Forse con delle forbici.

Sul luogo dell’omicidio sono arrivati gli agenti della polizia di Stato con le Volanti per i rilievi. Con loro anche le autorità giudiziarie. Stando a una prima ricostruzione degli investigatori, il trentasettenne era insieme a un complice. I due avrebbero cercato di assaltare il locale, all’angolo con via privata Vivarini. I titolari del locale – anche loro in due – hanno però reagito. Uno di loro in particolare ha ferito a morte uno dei due presunti ladri, mentre l’altro è riuscito a fuggire.

