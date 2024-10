BRUXELLES, 15 OTT – Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha invitato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky al vertice del Consiglio Europeo del 17 ottobre per “fare il punto sugli ultimi sviluppi della guerra russa contro l’Ucraina e presentare il suo piano per la vittoria”. Lo rende noto Michel su X. Zelensky, a quanto si apprende, parteciperà in presenza. (ANSA)