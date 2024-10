Oms: ‘falsità su mascherine e vaccini rallentano l’adesione al Trattato pandemico’

“Durante la pandemia di Covid-19, le falsità su mascherine, vaccini e lockdown si sono diffuse rapidamente quanto il virus stesso e sono state quasi altrettanto mortali. E anche ora stanno rallentando l’adesione degli Stati al nuovo trattato pandemico dell’Oms”. Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo discorso di apertura al World Health Summit 2024, in corso a Berlino.

“Internet e le piattaforme dei social hanno dato un accesso senza precedenti alle informazioni sanitarie. Ma hanno anche accelerato la diffusione di disinformazioni, che hanno contribuito alla sfiducia nei vaccini, alimentato la discriminazione e persino portato alla violenza contro gli operatori sanitari”, ha precisato. Proprio come la disinformazione ha minato la risposta alla pandemia, così continua a minare i negoziati sull’Accordo Pandemico messo a punto dall’Oms per far fronte a future pandemie, che i governi stanno sottoscrivendo in conformità con le leggi nazionali. […]

