Israele: ‘su ritorsioni contro Iran decidiamo noi (non gli Usa)

L’ufficio del premier israeliano Netanyahu ha affermato che la decisione su ritorsioni contro l’Iran per l’attacco missilistico del 1° ottobre scorso sarà presa in base alle esigenze di Israele.

La dichiarazione, rilasciata nella notte, è una risposta al Washington Post secondo cui Netanyahu avrebbe detto al presidente Usa Biden che Israele non avrebbe attaccato i siti petroliferi o nucleari iraniani.

Il giornale riferisce che, secondo fonti informate, l’attacco di Israele all’Iran ci sarà prima delle elezioni americane del 5 novembre. rainews.it