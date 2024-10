Il programma di dominio dell’umanità

di Leonardo Guerra – Ormai è risaputo che i cosiddetti vaccini Covid-19 non sono mai stati vaccini e non lo saranno mai, nonostante l’insistenza a denominarli come tali. Ogni volta che anche noi, divergenti, li chiamiamo: vaccini, contribuiamo direttamente alla realizzazione del loro programma. Si tratta, come dico da molto tempo, di dispositivi ibridi, militari, che veicolano un idrogel composto da diverse tecnologie, fra queste, sicuramente almeno tre sono state identificate, e cioè:

ModRNA (terapia genica con un mRNA modificato reso molto stabile che specifica per la spike),

ossido di grafene (substrato tecnologico ed energetico per nanocomputer e nanotecnologia) e

nanobot di I.A.

Le evidenze sono perfino riportate in chiaro nel brevetto Moderna, e non solo.

Bill Gates lo ha, inoltre, confermato pubblicamente e riconfermato che stanno sperimentando questa tecnologia avanzata sui 5,5 miliardi di persone che sono state sottoposte a questi trattamenti.

Quindi, il loro vero obiettivo dopo aver colonizzato, controllato e manipolato gli stati i loro organi, la politica, il SSN, la medicina ecc è sempre stato quello di prendere possesso e controllare militarmente anche il corpo, la mente, la volontà e l’anima delle masse, in modo definitivo, tramite la tecnologia. Esattamente lo stesso processo introdotto e utilizzato dagli anni 2.000 con gli smartphone, che però ha il limite che il cellulare può essere spento e/o dismesso volontariamente. Quando invece questa tecnologia è dentro di te, intrecciata con i tuoi processi vitali, non puoi sottrarti in alcun modo. Questo è il salto evolutivo che stanno portando avanti tramite la vaccinazione di massa dal Covid in poi.

Stanno, quindi, testando e mettendo a punto un sistema di sorveglianza e di politiche predittive basate sui dati e le informazioni (dati biometrici e biomedici) acquisiti in continuo da queste persone, tramite i sensori che riportano a nanocomputer quantici, organizzati in sciami con compiti diversi presenti in questo idrogel, in grado di colloquiare fra di loro e prendere decisioni. Questi nanobot sono in contatto continuo con il computer mainframe e possono interagire con i processi fisiologici della persona. I dati e le informazioni raccolte vengono analizzate e elaborate dall’I.A. centrale producendo continue previsioni e scenari aggiornati sullo stato di salute, sui sentimenti, emozioni, intenzioni e prossimi comportamenti delle varie masse a livello locale.

Se un individuo non è un buon “cittadino globale” rispetto alla loro narrativa (PNRR, crediti sociali, ecc.) verrà progressivamente disincentivato a proseguire sulla “cattiva strada” in vari modi. Non dimentichiamo il blocco dell’accesso ai propri conti correnti dei camionisti canadesi e o ai dimostranti contro le misure governative in Cina.

Più recentemente, la Nigeria, con i suoi 73 milioni di abitanti, è entrata a far parte di questo esperimento di Ingegneria Sociale su scala globale. I suoi cittadini stanno per essere tutti dotati di una ID digitale, grazie ad un accordo fra il loro governo corrotto e Bill Gates. Se alcuni di loro non si faranno il vaccino indicato dal governo, le loro SIM e i loro SMARTPhone verranno disattivati. Quindi la gamma di possibili interventi è vastissima, avendo il pieno controllo, totale, grazie alla digitalizzazione dell’essere umano.

Il loro piano globale include, come ha ribadito Bill Gates, tutte le nazioni sviluppate e a questo programma contribuiscono direttamente e pro-attivamente l’ONU con tutte le sue agenzie, OMS in primis, il WEF, l’Ue e i governi dei singoli stati che lavorano alacremente nella prospettiva indicata dal Patto per il Futuro, siglato dall’assemblea ONU il 22 settembre 2024, che prevede la cessione della sovranità di ogni stato all’ONU e la cancellazione di tutti i diritti umani e costituzionali che ostacolerebbero tale programma che deve andare in porto, secondo i loro piani, entro il 2027.

Il corpo di queste persone, dopo essere stato trasformato in un bio-reattorre, che produce spike per conto del governo e chissà cos’altro, è previsto sia anche una torre 5G (wifi) programmabile, connessa in continuo, che cammina e si muove.

Dobbiamo informare più gente possibile, dire loro la verità riguardo cosa sta accadendo e cosa potrà succedere a breve se non ci sottraiamo prontamente all’ID Digitale e quindi a questa versione tecnologicamente avanzata di “traffico e sfruttamento di esseri umani”, camuffata da progresso sociale.

Leonardo Guerra – biologo molecolare