Mattarella: “garantire uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli”

In un quadro internazionale “fatto di ingiustizie, di pericolosi squilibri, che creano contrapposizioni e fratture, a volte utilizzate in modo strumentale da chi deliberatamente coltiva divisioni in seno alla Comunità internazionale, è sempre più urgente dotare le collettività più fragili di strumenti nuovi per garantire uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli, alimentari e ambientali“.

Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricevendo al Quirinale una delegazione della Fao. “Ovunque, acqua e suolo rappresentano beni comuni fondamentali da tutelare sempre meglio e da ricondurre con più forza all’interesse generale delle comunità”, aggiunge. mgg/gtr (Fonte video: Quirinale) ITALPRESS

SVILUPPO SOSTENIBILE – John Kerry: “L’agricoltura contribuisce a circa il 33% di tutte le emissioni del mondo. E non possiamo arrivare a Net Zero, non riusciremo a portare a termine questo lavoro, a meno che l’agricoltura non sia al centro dell’attenzione come parte della soluzione.”

“Non puoi continuare a riscaldare il pianeta e aspettarti anche di nutrirlo. Non funziona. Quindi dobbiamo ridurre le emissioni del sistema alimentare.”

“Agriculture contributes about 33% of all the emissions of the world. And we can’t get to Net Zero—we don’t get this job done—unless agriculture is front and centre as part of the solution.”

