Zelensky all’Onu: “Putin non ruberà il futuro del mondo”

Vladimir Putin “ha rubato molto, ma non ruberà il futuro del mondo”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, intervenendo al Vertice del Futuro alle Nazioni Unite. “Il mondo ha bisogno di un futuro pacifico e uno sviluppo sostenibile, e lo dico come presidente di un Paese che sta resistendo alla brutale aggressione colonialista della Russia”, ha aggiunto.

Guerra più vicina alla fine di quanto si pensi

La fine della guerra fra l’Ucraina e la Russia sia “più vicina alla fine” di quanto si pensi, a patto che si continui a rafforzare militarmente l’Ucraina: lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un’intervista insieme alla moglie Olena all’emittente americana Abc dagli Stati Uniti, dove si trova per l’Assemblea dell’Onu.

Scholz: “Non toglierò limitazioni sulle armi all’Ucraina”

La Germania non toglierà le limitazioni all’uso delle armi tedesche a Kiev sul territorio russo: è quello che ha ribadito il cancelliere tedesco Olaf Scholz, rispondendo sul tema ai giornalisti a New York, poco prima di incontrare Volodymyr Zelensky. “Abbiamo preso alcune decisioni per noi molto chiare: non procederemo a rimuovere le limitazioni” sull’impiego delle armi di ampia portata, ha affermato il Kanzler, “questa mia posizione personale non è negoziabile”. A una domanda su cosa farà Berlino se gli Usa solleveranno dette limitazioni, Scholz ha rimarcato: “noi non lo faremo, e con buone ragioni”. tgcom24.mediaset.it