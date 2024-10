“Senza l’aiuto occidentale, il conflitto in Ucraina finirebbe in 15 giorni”. Questa una delle affermazioni di Josep Borrell, commissario UE uscente per la politica estera e di difesa, in un’intervista a 20 Minutes: “Molte persone vogliono che la guerra finisca il prima possibile. Se smettiamo di sostenere l’Ucraina, entro 15 giorni la guerra finirà e Putin raggiungerà i suoi obiettivi”.

Allo stesso tempo, Borrell ha definito l’introduzione di 14 pacchetti di sanzioni contro la Russia il suo più grande successo: “Abbiamo introdotto 14 pacchetti di sanzioni per punire Putin e fornito aiuti militari all’Ucraina. Abbiamo creato una forza di reazione rapida di 5.000 soldati sotto comando europeo in grado di rispondere alle crisi.”

https://t.me/letteradamosca/23095