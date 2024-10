Picchia e rapina l’ex compagno, arrestato peruviano

Aggredito nell’appartamento di Monteverde dove accudiva due anziani dall’ex compagno. Vittima di un 37enne originario del Perù un uomo di 31 anni, badante

ROMA – È stato lo stesso collaboratore domestico a contattare il 112 raccontando ai carabinieri della stazione Roma Porte Portese di essere stato appena aggredito e rapinato dall’ex compagno. Giunti sul posto, in circonvallazione Gianicolense, dove la vittima svolge l’attività di badante per due persone anziane, l’uomo ha raccontato ai militari che l’ex compagno, si era introdotto all’interno dell’abitazione e, per questioni connesse a pregressi litigi, lo avrebbe aggredito e nell’occasione impossessandosi di un porta documenti con all’interno denaro contante e un mazzo di chiavi.

I carabinieri hanno subito bloccato e arrestato l’uomo che si trovava ancora all’interno della casa con il portafogli in mano che è stato recuperato e restituito al proprietario. L’uomo ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale a causa di ferite riportate al collo.

Fermato il 37enne con l’accusa di rapina in abitazione estorsione e lesioni, l’arresto è stato convalidato dal tribunale capitolino che ha disposto per lui il divieto di dimora nel comune di Roma.

