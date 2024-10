Trieste, tentata rapina a connazionale: arrestati due afghani

TRIESTE – Arrestati per tentata rapina in concorso due 25enni di origine afghana in seguito alle segnalazioni di una rissa lo scorso 26 settembre in piazza Libertà. In quell’occasione i due hanno aggredito e rapinato un connazionale e due giorni prima avevano richiesto protezione internazionale in Questura. Dopo numerose segnalazioni che descrivevano una rissa, la polizia ha inviato sul posto la squadra Volante e gli agenti, grazie alla testimonianza di un turista tedesco che aveva assistito alla scena, hanno appurato che si trattava di un tentativo di rapina.

I due aggressori, che erano ancora presenti in loco, avevano avvicinato il connazionale, colpendolo con pugni alla testa con l’intenzione di rubargli il cellulare e dei soldi. Il furto non è riuscito perché la vittima si è opposta, gridando e richiamando l’attenzione dei presenti. Ha comunque subito contusioni in seguito a una colluttazione ed è stato portato dalla Sogit all’ospedale di Cattinara in codice verde.

Gli uomini sono stati accompagnati in Questura e anche qui, per uno dei soggetti, è intervenuta la Sogit in codice verde, ma il trasporto è stato rifiutato. I due, su indicazione del Pm di turno, sono stati arrestati e condotti presso il carcere del Coroneo. www.triesteprima.it