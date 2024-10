Claudio Borghi: “Stop vaccino Covid per giovani”

Il senatore Claudio Borghi chiede lo stop della vaccinazione covid su adolescenti e ragazzi.

“Dopo la pubblicazione di questo studio su Eclinicalmedicine (rivista ‘The Lancet’) per minimo principio di prudenza la vaccinazione Covid a ragazzi e adolescenti dovrebbe essere immediatamente sospesa. Avviserò immediatamente il ministro e se necessario presenterò interrogazione”, scrive il senatore del Carroccio.

Il senatore ha scritto su X:

Per chi non avesse seguito ieri. Su una rivista scientifica di @TheLancet, ovvero uno fra i più reputati giornali di medicina al mondo, è stato pubblicato uno studio con numerosissimi co autori, fra cui figure molto rilevanti nella cardiologia pediatrica da Yale in giù, dove si annuncia una scoperta inquietante.

In pratica le miocarditi indotte dal vaccino mRNA covid, sino ad ora considerate rare e non gravi, secondo i ricercatori sono sì meno frequenti e gravi rispetto a quelle provocate dal covid stesso ma presentano spesso danni persistenti al cuore visibili con la risonanza magnetica. Tali danni sul lungo periodo potrebbero essere causa di problemi cardiaci gravi e come tali gli autori raccomandano uno studio approfondito di queste situazioni.

Si tratta quindi di un fattore di rischio nuovo che dovrà essere tenuto in considerazione nell’analisi rischi benefici della vaccinazione per il covid nei giovani.

Il principio di precauzione vorrebbe che, in attesa di valutare l’impatto di questa scoperta, le vaccinazioni covid ai ragazzi e agli adolescenti vengano SOSPESE in via cautelativa, anche tenendo presente la bassa mortalità della malattia per queste fasce di età.

Ho già provveduto ad avvisare il ministro per tramite del Sottosegretario Gemmato e mi aspetto una veloce decisione in merito.

NB: finora le obiezioni si sono concentrate su aspetti assolutamente non pertinenti quali il ribadire che le miocarditi da covid sono più frequenti di quelle da vaccino. Non è questo l’oggetto dello studio. La scoperta nuova è la presenza di un fattore di rischio persistente che può portare danni (inclusa la morte improvvisa) a distanza di molto tempo dalla vaccinazione.

Qui di seguito il link allo studio

