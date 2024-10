Massa, malore a cena: gravissimo il segretario della Lega

MASSA-CARRARA. Il mondo politico e la comunità apuana sono in grande apprensioni per le condizioni di Nicola Pieruccini, 63 anni, segretario provinciale della Lega e manager del settore della gelateria.

A quanto emerso, è stato colto da malore, sembra un infarto mentre era a cena, nella serata di lunedì. Subito le sue condizioni sono apparse gravissime, i familiari hanno chiesto l’intervento di un’ambulanza mentre anche i vicini hanno provato a rianimarlo, purtroppo senza successo. Subito trasportato all’Opa, all’Ospedale del cuore, i medici sono riusciti a tenerlo in vita grazie ai loro macchinari. Per ovvi motivi di privacy e riservatezza, non trapela molto sulle sue condizioni, se non che sono preoccupanti. […]

www.iltirreno.it