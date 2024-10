Missili balistici lanciati dall’Iran su Israele

Una pioggia di missili iraniani sta investendo Tel Aviv, come sta constatando l’Ansa sul posto. Ynet scrive di almeno 102 missili per la prima ondata

Diverse centinaia di missili balistici e da crociera sono stati lanciati dall’Iran verso Israele. Le truppe israeliane sono entrate in Libano, coperte da raid aerei, e l’esercito ha sollecitato i residenti di oltre 20 città del sud a lasciare subito le loro case. L’attacco iraniano è ancora in corso. Vi chiediamo di restare negli spazi protetti fino a nuove indicazioni”. E’ il messaggio lanciato pochi minuti fa dall’Idf in Israele

“L’attacco dell’Iran sta continuando, rimanete in uno spazio protetto fino a nuovo ordine. Le esplosioni che state sentendo sono il risultato delle intercettazioni” dei missili o di frammenti caduti. E’ il messaggio dell’Idf su Telegram aggiungendo che “la difesa aerea sta identificando e intercettando i lanci”.

“Stiamo seguendo seriamente la minaccia di un attacco missilistico da parte dell’Iran contro Israele, potrebbe essere di vasta portata”. Lo ha detto in un nuovo briefing il portavoce dell’Idf Daniel Hagari.

Idf: esplosioni causate dalla contraerea, attacco continua

Esplosioni sono state avvertite anche a Gerusalemme, dopo gli allarmi scattati per i missili lanciati dall’Iran su Israele. La contraerea si è attivata, riportano i giornalisti sul posto.

I residenti di Gerusalemme hanno ricevuto l’ordine di mettersi al riparo. L’ordine è stato inviato ai telefoni cellulari e annunciato dalla tv nazionale. Le stazioni televisive riferiscono di sirene che suonano in alcune parti di Gerusalemme e nel centro di Israele. tgcom24.mediaset.it