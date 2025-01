Per l’ex presidente del Friuli-Venezia Giulia Riccardo Illy, intervistato dal Fatto Quotidiano, la segretaria del Pd Elly Schlein è una “iattura. Il centrodestra è al governo senza aver conquistato la maggioranza, il centrosinistra è all’opposizione perché non sa mettere insieme la propria larga forza. Schlein privilegia un approccio estremistico che non aiuta a creare una coalizione. Magari ingrassa il suo partito, ma svuota il resto”. huffingtonpost.it