Spaccio e violenze in città: Piantedosi a Bologna

La sicurezza in città, misure per combattere la criminalità e politiche che possano contribuire la preoccupazione dei cittadini che vivono nelle zone più problematiche di Bologna. Sono questi i grandi temi che finiscono sul tavolo della prefettura durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che vedrà tra i partecipanti anche il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.

Un vertice più che mai necessario dopo il recente omicidio di Mamadou Sangare, il 26enne senza fissa dimora ucciso a coltellate (da un guineano, ndr) la notte tra il 24 e il 25 settembre in piazza XX Settembre. L’ennesimo fatto di sangue in una delle zone – quella davanti alla stazione e nelle vie limitrofe alla piazza – in cui spaccio, criminalità e degrado sono più tangibili. Dell’omicidio di Sangare è accusato un 25enne guineiano, fermato il giorno successivo dai carabinieri.

A chiedere un incontro a Piantedosi era stato lo stesso sindaco, Matteo Lepore, che aveva telefonato al ministro nelle ore immediatamente successive all’aggressione. L’inizio del tavolo, convocato dal prefetto Attilio Visconti, è previsto per le 11:30. Siederà anche il questore Antonio Sbordone e i comandanti dei carabinieri e della guardia di finanza per fare il punto sul presìdi delle forze dell’ordine nella zona. www.bolognatoday.it