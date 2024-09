Malore dal dentista, Gaia muore a 24 anni

Nella serata di domenica 29 settembre è morta all’ospedale di Perugia Gaia Pagliuca, la 24enne colpita da un malore mentre era dal dentista a Petrignano d’Assisi. Inutili, purtroppo, tutti i tentativi dei medici del Santa Maria della Misericordia. La ragazza era andata in arresto cardiocircolatorio ed era stata soccorsa in elicottero.

Il Comune di Assisi, con una nota, “esprime tutto il proprio immenso cordoglio per la morte di Gaia Pagliuca che a soli 24 anni ci ha lasciati, colta da malore mentre era dal dentista. Grande turbamento aveva destato la notizia l’altro ieri quando erano scattati i soccorsi dei carabinieri e dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale di Perugia”.

La sindaca di Assisi, Stefania Proietti, con una nota “esprime il proprio sgomento e soprattutto la propria vicinanza e affetto ai familiari annientati dal dolore. In questo momento tragico per tutta la comunità non possiamo che stringerci attorno ai familiari della giovane, interpretando il dolore dell’intera città di Assisi e in particolare di Santa Maria degli Angeli dove Gaia viveva con la famiglia. Sconvolti dal dolore possiamo, mentre insieme a loro piangiamo la perdita di Gaia, solo dire che non lasceremo soli i familiari e gli amici”.

Sono in corso le indagini dei carabinieri e della Procura di Perugia. Disposta l’autopsia.

