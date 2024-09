Concorsi pilotati, assolti i rettori della Statale e del San Raffaele

Elio Franzini

Elio Franzini ed Enrico Felice Gherlone sono stati assolti perché “il fatto non sussiste”. La decisione è arrivata nell’ultimo giorno nel ruolo di rettore dell’università Statale di Milano per Elio Franzini, che proprio oggi lascia la cattedra al suo successore. Franzini e Gherlone, rettore dell’università Vita-Salute del San Raffaele, erano imputati nell’ambito di un’indagine milanese su presunti concorsi pilotati nella facoltà di Medicina.

A decidere per l’assoluzione è stata la decima sezione penale del Tribunale di Milano con collegio presieduto da Antonella Bertoja che ha assolto anche i tre docenti coinvolti: Francesco Montorsi professore di urologia al San Raffaele, Stefano Centanni direttore del dipartimento Scienze della salute della Statale e Marco Carini professore di urologia a Firenze.

I fatti risalgono al 2020-2021, relativamente a un concorso per un posto di professore ordinario. Secondo i pm titolari dell’inchiesta, il concorso sarebbe stato truccato. I docenti erano accusati di corruzione, i rettori turbativa d’asta e Franzini anche di falso. Elio Franzini era finito sotto indagine per due concorsi per un posto da professore ordinario in urologia, uno al San Paolo e l’altro all’ospedale San Donato, mentre Gherlone, stando al capo di imputazione, era accusato di aver condizionato un bando per un posto al San Paolo. www.milanotoday.it