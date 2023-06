UE: 1,3 milioni di contratti di lavoro a rifugiati ucraini

Nell’Ue “quest’anno sono stati firmati più di 1,3 milioni di contratti di lavoro con persone provenienti dall’Ucraina”. Lo ha detto il commissario Ue al lavoro Nicolas Schmit durante un punto stampa con il consigliere speciale Lodewijk Asscher sulla sua relazione sull’integrazione nell’Ue delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina.

Naturalmente, sappiamo che a causa delle barriere linguistichee, talvolta, della mancanza di riconoscimento delle qualifiche, molte persone provenienti dall’Ucraina lavorano in posti di lavoro al di sotto del loro livello di competenza – ha segnalato-.

“Gli investimenti effettuati nei programmi della politica di coesione per affrontare queste sfide ammontano ora a più di 1 miliardo di euro. Siamo più che mai determinati a continuare la nostra azione per dare alle persone sfollate dall’Ucraina un rifugio sicuro nelle nostre società europee”. www.rainews.it