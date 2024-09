Meloni: ‘un esercito di troll stranieri manipola la realtà’

“C’è una narrazione a cui i regimi autoritari tengono molto, riguarda l’idea dell’inevitabile declino dell’Occidente, l’idea che le democrazie stanno fallendo. Un esercito di troll e bot stranieri e maligni è impegnato a manipolare la realtà e a sfruttare le nostre contraddizioni. Ma ai tifosi dell’autoritarismo, lasciatemi dire molto chiaramente che difenderemo i nostri valori.

Il Presidente Reagan una volta disse: ‘Soprattutto, dobbiamo renderci conto che nessun arsenale, o nessuna arma nell’arsenale del mondo, è così formidabile come la volontà e il coraggio morale di uomini e donne liberi. È un’arma che i nostri avversari nella società di oggi mondo non hanno’. Non potrei essere più d’accordo”.

E’ un passaggio del discorso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella cerimonia in cui riceve da Elon Musk il premio ‘Global Citizen Award 2024’ dell’Atlantic Council a New York. (Adnkronos)