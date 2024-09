Roma, rissa tra Rom con ascia e coltelli

Rissa e paura a Roma: tre persone di etnia rom sono state arrestate. Si tratta di un 34enne e due 26enni che hanno litigato per strada in piazza San Giovanni Bosco. A richiedere l’intervento delle forze dell’ordine attraverso il numero unico di emergenza 112 è stata una donna di 33 anni loro parente.

All’arrivo degli agenti del commissariato Tuscolano, altri partecipanti alla lite si erano già dileguati, restavano soltanto i tre, uno dei quali aveva una ferita da arma da taglio ad una mano. Gli agenti, infatti, hanno trovato per terra e sequestrato, un coltello e un’ascia. I tre sono stati processati per direttissima in tribunale a Roma.

www.ilmessaggero.it – foto archivio