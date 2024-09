Von der Leyen, verso prestito di altri 35 miliardi a Kiev

La presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev per discutere con Volodymir Zelensky del sostegno dell’Europa all’Ucraina, dei preparativi per l’inverno e dei progressi sul dossier dei prestiti del G7. “La mia ottava visita a Kiev si svolge a ridosso dell’inizio della stagione del riscaldamento, con la Russia che continua a colpire le infrastrutture dell’energia”, ha scritto su X. Ieri aveva annunciato lo stanziamento, per le necessità umanitarie urgenti dell’Ucraina quest’inverno, di 160 milioni di euro frutto dei ricavi degli asset russi congelati.

Ue verso annuncio prestito da 35 mld a Kiev

La Commissione Europea dovrebbe annunciare oggi un prestito di 35 miliardi di euro all’Ucraina come parte di un piano del G7 per raccogliere 50 miliardi di dollari sulla base dei profitti futuri derivanti dai beni statali russi congelati. Lo scrive il Financial Times, sul suo sito, mentre la presidente Ursula von der Leyen si trova in visita a Kiev. La quota finale dell’Ue verrà ridotta, se gli Stati Uniti contribuiranno al prestito in una fase successiva.

I leader del G7 hanno concordato nel giugno scorso di condividere i 50 miliardi di dollari in base al rispettivo peso economico dei loro Paesi, con l’Ue e gli Stati Uniti a 20 miliardi di dollari ciascuno, e Canada, Giappone e Regno Unito per complessivi 10 miliardi di dollari. Adnkronos