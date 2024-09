Bruxelles: lunga fila per comprare droga, in pieno giorno

Bruxelles, la lunga fila per comprare droga, in pieno giorno. Spacciatori con divisa d’ordinanza e monopattino. Ragazzini che passano davanti con ancora lo zaino della scuola. La politica locale, fatta soprattutto di verdi e socialisti, non ci prova nemmeno più a fare qualcosa e si rifugia in discorsi sulla qualità dell’aria, limiti a 30kmh e stop alle automobili. Un copione copia e incolla di tante città d’Europa.

Lo scrive su X Leonardo Panetta, corrispondente Mediaset da Bruxelles.