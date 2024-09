“Come mai i golpetti giudiziari sono sempre nei confronti di leader di destra?”

La domanda è: come mai, dagli anni ’90 in poi, gli attentati o i golpetti giudiziari sono sempre nei confronti di leader di destra? Come mai se la destra è “un pericolo per la democrazia” ai leader di sinistra nessuno torce un capello? Come mai non c’è mai nessuna inchiesta pretestuosa per eliminare i leader di sinistra per la via giudiziaria?

Al contrario la lista dei leader di destra attaccati con le armi o con le procure è lunga. I primi che mi vengono in mente:

Donald Trump

Robert Fico

Shinzo Abe

Silvio Berlusconi

Matteo Salvini

Heinz-Christian Strache

David Amess

Pim Fortuyn

A sinistra mi viene in mente solo il caso del portoghese Costa, caduto per un’inchiesta ma subito premiato con superincarico europeo. Mi sembra un po’ sbilanciata la lista per essere una coincidenza, e tralascio situazioni strane tipo la morte di Jorg Heider o simili se no mi danno del complottista…

Lo scrive su X il senatore Claudio Borghi (Lega)