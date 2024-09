Il complotto degli Arconti. PIAZZA LIBERTA’ ritorna domenica 15 settembre 2024

Il complotto degli Arconti: Cronache di un iniziato – romanzo estoerico illustrato

domenica 15 settembre 2024

Ospite di Armando Manocchia lo scrittore Armando Savini

SINOSSI

Per scongiurare il burnout imminente, Hermann Bernasconi, redattore economico-finanziario di una famosa testata giornalistica, decide di rifugiarsi per qualche giorno nella sua casa di campagna tra le colline fiorentine. Alla fiera dell’antiquariato incontra Umberto, un abile venditore, che, dopo aver acquistato un’intera biblioteca da un convento di frati in ristrettezze finanziarie, s’imbatte in uno strano libro.

Hermann si ritrova in un ambiente inesplorato, impalpabile, ma incredibilmente reale, dove alcune antiche profezie cominciano a prendere forma. Nel frattempo circoli occulti fremono in attesa di una nuova era segnata dal dominio di un’antica e arcana sapienza assopita da secoli e in procinto di ridestarsi dall’oblio. Il misterioso libro – una traduzione clandestina dell’opera eretica del messia di Salonicco – sarà l’innesco di un’inarrestabile serie di eventi segnati ognuno da un arcano maggiore, che trascineranno il custode del libro oltre i confini proibiti del mondo, inaugurando i tempi dell’anticristo e dando compimento agli ultimi mandati di un antico Ordine istituito cinque secoli prima dal pontefice Pio V.

“Forze occulte scavano senza sosta nelle profondità dell’abisso per trovarne le porte e aprirle, perché l’orrore, ancora avvolto nell’ombra delle sue tenebre, spalanchi le fauci e divori l’umanità intera.”

BIO-BIBLIOGRAFIA

Armando Savini è un economista, saggista, cultore di esegesi biblica e mistica ebraica, autore del canale Telegram Chaosmega.

Dopo la laurea in Scienze Politiche e un master in HR Management, si è occupato di scienza della complessità e delle sue applicazioni all’economia. Già cultore della materia in Politica economica presso la cattedra del Prof. Giovanni Somogyi alla Facoltà di Scienze Politiche de La Sapienza, è stato docente a contratto di storia economica, economia, HR management e metodi di ricerca per il business.

Tra le sue ultime pubblicazioni: Le radici del male da Malthus a Bergoglio. Quando il genere umano non è perfettibile (2024); L’ultimo anticristo. Identikit dell’uomo più diabolico della storia (2023); Sovranità, debito e moneta. Dal quantum Financial System al Nuoro Ordine Multipolare (2022, 3ª ed.); Miti, storie e leggende. I misteri della Genesi dal caos a Babele (Diarkos 2020); Le due sindoni (Chirico, 2019); Il Messia nascosto. Profezie bibliche alla luce della tradizione ebraica e cristiana (Cantagalli-Chirico, 2019); Maria di Nazaret dalla Genesi a Fatima (Fontana di Siloe, 2017); Risurrezione. Un viaggio tra fede e scienza (Paoline, 2016); Dall’impresa-macchina all’impresa-persona. Ripensare l’azienda nell’era della complessità (Mondadori, 2009). Ha curato l’edizione di Heartland, il Cuore pulsante dell’Eurasia (2022), con la traduzione di alcuni articoli di H. J. Mackinder.