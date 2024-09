Milano, incendio in magazzino: morti tre giovani cinesi

Le fiamme che distruggono tutto. La struttura completamente bruciata. I corpi nel bagno, ormai senza vita

Tragico incendio giovedì sera a Milano, dove tre persone sono morte in un rogo avvenuto in uno stabile al civico 3 di via Ermenegildo Cantoni, in zona via Varesina.

Teatro del dramma, stando alle prime informazioni finora apprese, è stato il capannone dell’azienda “Wang Sas”, una società gestita da cittadini cinesi. Il rogo è divampato verso le 23 in una sorta di showroom su più piani in cui vengono prodotti arredi per interni.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi di vigili del fuoco, carabinieri, protezione civile e ambulanze del 118. I pompieri hanno lavorato tutta la notte anche per evitare il crollo della struttura. Le vittime sono due fratelli – 17 anni lei, 19 lui – e un 24enne. I cadaveri sono stati scoperti nel bagno al piano terra, dove i tre – uno di loro trovato in pigiama – avrebbero cercato riparo prima di morire asfissiati. Ritrovato senza vita anche il cagnolino che era con loro.

I tre – sempre secondo i primi riscontri – pare dormissero all’interno dello stesso showroom, dove effettivamente c’erano dei letti. Sul lato posteriore c’era invece un magazzino usato anche come deposito. Ancora ignote le cause dell’incendio. Stando ai primi accertamenti, non è escluso che possa trattarsi di un rogo doloso. Pare che i titolari dell’attività avessero ricevuto minacce qualche giorno fa, come loro stessi avrebbero raccontato in una denuncia presentata ai carabinieri.

Nello showroom al momento non sono state trovate tracce di acceleranti o inneschi, ma le indagini di carabinieri e specialisti dei vigili del fuoco sono soltanto all’inizio. Gli investigatori avrebbero comunque già “isolato” il punto da cui sono partite le fiamme. www.milanotoday.it