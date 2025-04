Castenedolo, incendio in appartamento di migranti gestito da Emergency

Due squadre dei Vigili del Fuoco, arrivate da Brescia e Salò, sono intervenute per domare l’incendio scoppiato nella mattinata di oggi (venerdì 4 aprile) in una palazzina di via Matteotti a Castenedolo

Stando alle primissime informazioni disponibili, le fiamme sarebbero divampate in un appartamento al piano terra dello stabile, gestito da Emergency, che ospita una quindicina di rifugiati. L’allarme è scattato poco dopo le 8.30. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento, sono intervenuti i sanitari del 118, con tre ambulanze e due automediche, e i carabinieri.

Gli ospiti della struttura sarebbero riusciti a mettersi in salvo, calandosi dalle finestre, lasciando così lo stabile prima dell’arrivo dei soccorsi. Ma durante la fuga avrebbero rimediato ferite e fratture: uno di loro è stato trasferito in ospedale in codice rosso, ma non si teme per la sua vita. Altri tre sono stati trasportati nei nosocomi cittadini per accertamenti. L’intera palazzina è stata evacuata e via Matteotti chiusa al traffico.

