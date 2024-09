Sospetta una relazione sentimentale, marocchina investe ex compagno e segretaria

Seggiano di Pioltello – Era in giro in auto quando ha notato, a bordo di un’altra vettura, il suo ex compagno in compagnia della sua segretaria, e non ci ha pensato due volte a investirli- Dopo una successiva lite in strada, è tornata a bordo della sua vettura e si è data alla fuga, inseguita dalle forze dell’ordine. Infine si è “costituita” in caserma.

Il pomeriggio di follia, raccontato da “Prima la Martesana”, è andato in scena mercoledì pomeriggio, tra le 3 e le 4, a Seggiano di Pioltello. Protagonista una donna di 48 anni, marocchina, che ha visto l’ex compagno in via Venezuela a bordo dell’auto insieme alla segretaria di 35 anni. Convinta che i due abbiano una relazione sentimentale in corso, ha volontariamente investito l’auto. Gli abitanti della strada hanno sentito chiaramente la conseguente lite in strada tra i tre.

La fuga

Poi la donna è risalita a bordo della sua vettura e ha cominciato la sua fuga rocambolesca, rischiando anche di investire alcune persone (tra cui due bimbe di 7 e 10 anni). I carabinieri di Pioltello hanno cercato di rintracciarla per bloccarla, ma nel frattempo lei, forse pentita del gesto, si è recata spontaneamente presso la caserma, dove ha “ritrovato” l’ex compagno e quella che evidentemente considera una “rivale”.

La polizia locale di Pioltello si è occupata dei rilievi e notificherà alla 48enne le inevitabili contravvenzioni al codice della strada, mentre i sanitari del 118 hanno accompagnato al pronto soccorso, in codice verde, la donna che era in auto con l’ex compagno della 48enne. www.milanotoday.it