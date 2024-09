Inps, accertamento sui pensionati in Africa e Oceania: i conti non tornano

L’Inps ha deciso di vederci chiaro e ha messo nel mirino centinaia di pensionati “fantasma” all’estero

Sotto la lente dell’istituto di previdenza è finito chi riscuote la pensione in Africa, Oceania e Europa, esclusi i Paesi dell’est e quelli scandinavi. I conti non tornano e alcuni di questi potrebbero anche non essere più in vita. L’Inps annuncia che sta scattando la seconda fase dell’accertamento. L’Istituto guidato da Gabriele Fava con una nota – riporta Il Sole 24 Ore – fa sapere che dal 20 settembre 2024 Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell’esistenza in vita ai pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania – ad esclusione dei Paesi scandinavi e dei Paesi dell’est Europa – da restituire alla banca entro il 10 gennaio 2025.

L’Inps sottolinea che, qualora l’attestazione non sia prodotta, “il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, – prosegue Il Sole – avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025”.

L’Istituto evidenzia che i pensionati italiani residenti nei Paesi interessati dalla seconda fase di accertamenti possono fornire la prova di esistenza in vita con le seguenti modalità: inviando il modulo di attestazione dell’esistenza in vita alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, che dovrà poi essere restituito a Citibank N.A.

