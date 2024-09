Incontro Draghi-Marina Berlusconi. Presente anche Gianni Letta

Mario Draghi, secondo quanto apprende l’Ansa, lo scorso mercoledì 11 settembre, è stato ospite di Marina Berlusconi nella sua abitazione milanese

L’ex premier, che soltanto due giorni prima a Bruxelles aveva presentato il suo rapporto sulla competitività in Europa, è stato visto uscire in auto da casa Berlusconi nel primo pomeriggio. Poco dopo è stato visto uscire anche Gianni Letta.

Nel presentare il suo rapporto, Draghi aveva indicato in innovazione, transizione ecologica ed energetica e Difesa i tre settori su cui l’Ue deve puntare per affrontare e vincere la sfida della competitività e della globalizzazione. “Quello che non possiamo fare – ha avvertito l’ex premier – è non andare avanti” perché “questa è una sfida esistenziale”.

Come scrive Il Giornale, ‘ultima volta che Marina Berlusconi si era espressa pubblicamente sulla figura di Mario Draghi era stata nel novembre del 2021. Era un periodo in cui anche la seconda fase del Covid stava ormai ufficialmente per terminare e la presidente di Fininvest affermava questo sul nuovo capo del governo che era subentrato a Palazzo Chigi al Conte 2 nove mesi prima: “Ha restituito il giusto peso a valori come serietà, autorevolezza, europeismo – disse in una conversazione con il quotidiano di via Solferino -. Con lui ci siamo liberati di molti apprendisti stregoni e siamo tornati all’etica della competenza“. repubblica,it