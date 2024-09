Atti osceni in spiaggia dinanzi a giovane turista e figlie: arrestato marocchino

PORTO CESAREO – Si sarebbe denudato e avrebbe compiuto atti osceni dinanzi a una giovane turista che ieri sera era in spiaggia, in una nota località di Porto Cesareo, in compagnia delle figlie minorenni, e non contento le avrebbe inseguite e continuato a molestarle anche, quando queste, spaventate, avrebbero cercato riparo nella loro abitazione, situata nelle vicinanze.

L’uomo, un 31enne di origine marocchina, senza fissa dimora, si sarebbe allontanato solo all’arrivo dei carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Campi Salentina, nel frattempo allertati dalla malcapitata. Ma il tentativo di fuga sarebbe stato inutile, perché i militari sono riusciti a bloccarlo, nonostante il suo tentativo di sottrarsi alla presa, e ad arrestarlo.

Informato il magistrato di turno, l’indagato è stato accompagnato nel carcere di “Borgo San Nicola”, in attesa dell’interrogatorio di convalida col gip: risponde di atti osceni in luogo pubblico e resistenza a pubblico ufficiale.

