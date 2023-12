Firenze, prima in Italia per consumo di eroina

Firenze al primo posto per consumo di eroina in Italia in base al numero di abitanti. Stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, sono i dati che emergono dalla relazione annuale del dipartimento delle politiche antidroga della presidenza del consiglio relative al 2022 e presentata al parlamento, basata sui capoluoghi di regione e altre 14 grandi città. Importanti anche i numeri della cocaina con circa 1 milione e 800mila dosi consumate annualmente e una spesa dei consumatori fiorentini pari a 38 milioni di euro. La sostanza vietata più utilizzata invece è la cannabis mentre per uso di metanfetamine, Firenze è al terzo posto nazionale.

Dosi giornaliere in aumento

Dalle analisi fatte sulle acque reflue basate su una tecnica elaborata dall’Istituto Mario Negri di Milano, stupisce l’aumento delle concentrazioni di cocaina. Le analisi sono state fatte tra novembre 2021 e aprile 2022. Si è passati da 3700 a 5191 dosi giornaliere, da 10,2 a 14,3 ogni mille abitanti. L’eroina invece ha visto un prepotente ritorno post covid. Nel periodo pandemico si riscontravano 363 dosi quotidiane che sono decuplicate, arrivando a circa 3600 dosi al giorno. Da 1 a 9,9 dosi ogni 1000 abitanti. La cannabis è la sostanza più usata con 16516 dosi quotidiane mentre, dopo Roma e Milano, Firenze vede consumarsi 105 dosi di metanfetamine, 47 pasticche di ecstasy e 4200 milligrammi di ketamina al giorno.

La fascia d’età per decessi

Sono i quarantenni la fascia d’età che registra più morti a causa della droga. Secondo la relazione, la sostanza più collegata alla morte è la cocaina, ben più dell’alcol e quasi il doppio rispetto all’eroina. Cocaina che è complice anche di tante ‘cause indirette’ – oltre a quelle dirette come le overdose – come gli incidenti stradali sotto effetti di droghe dove la fascia d’età che registra più morti è sempre quella dei quarantenni, davanti a ventenni e trentenni.

www.firenzetoday.it