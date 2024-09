Mouhamed konaré: AVVISO IMPORTANTE

“Prendo la parola per informarvi di un’iniziativa sulla quale abbiamo lavorato negli ultimi mesi. Normalmente, avrei dovuto fare questo video dopo il fatto compiuto però, visto che si tratta di un lavoro gigantesco, può essere che qualcosa sia sfuggito, quindi faccio questo video semplicemente per informarvi e per chiedere collaborazione a chiunque possa dare prove documentali per incrementare il documento che abbiamo appena ultimato e che, nei prossimi giorni, partirà per la Corte di Giustizia Internazionale, la Corte penale internazionale, la Corte dei diritti umani di Strasburgo e tutte le istituzioni di competenza.

E’ una denuncia contro esponenti di governi qui in Italia e nell’Unione Europea, una denuncia per crimini contro l’umanità, una denuncia per il tentativo di genocidio globale, per menzogna e manipolazione, per tradimento del mandato popolare.”

Mouhamed konaré, in questo video spiega le motivazioni e le finalità dell’iniziativa.