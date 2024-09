Milano, studente preso a pugni e morsi e rapinato: arrestati tre marocchini

Pestato e derubato al suo arrivo a Milano. È quanto accaduto ad uno studente ventenne appena giunto in città dalla Puglia per sostenere l’esame di ammissione al Politecnico. I fatti risalgono alla mattina di giovedì 5 settembre. Stando a quanto ricostruito, il giovane, arrivato alla stazione Centrale alle 7 e 45, era sceso nel mezzanino della metropolitana per prendere un convoglio in direzione Piola.

Il ragazzo era al telefono col padre quando è stato accerchiato da tre uomini che l’hanno preso a calci, pugni e morsi e derubato di un orecchino, un orologio, un paio di occhiali e lo zaino che portava in spalla. Un pestaggio violento, immortalato dalle telecamere di sicurezza. Proprio le immagini di videosorveglianza hanno permesso alla polizia, allertata dal padre del giovane, di identificare e fermare nel giro di poche ore gli aggressori. Si tratta di tre cittadini marocchini di 20, 34 e 50 anni, già noti alle forze dell’ordine.

Quando sono stati arrestati, i malviventi indossavano gli abiti contenuti nello zaino rubato al giovane, in un vano tentativo di camuffamento. Lo studente, nonostante l’accaduto, ha comunque sostenuto il test di ammissione. Al termine della prova è stato convocato in commissariato per il riconoscimento dei tre aggressori, che sono stati trasferiti nel carcere di San Vittore. www.rainews.it/tg