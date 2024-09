Milano, difende l’amica da una rapina: accoltellato alla schiena

Diverse coltellate alla schiena. È stato ferito così, in via Padova a Milano, un uomo di 35 anni nella notte tra sabato e domenica

A quanto ricostruito dagli agenti della polizia, che lo hanno sentito subito dopo l’arrivo al pronto soccorso alle 13.30, il trentacinquenne, peruviano, sarebbe stato aggredito intorno alle 4 mentre passeggiava insieme a un’amica. Lì un gruppo di persone descritte come nordafricane avrebbero accerchiato i due nel tentativo di rubare la borsa alla donna. Quando lui ha tentato di opporre resistenza, sarebbe stato colpito. Sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia.

Il ferito è stato soccorso nel primo pomeriggio di domenica, in via Stamira D’Ancona, non lontano dalla via dove è stato accoltellato. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa del 118, il trentacinquenne era sveglio e cosciente ma in gravi condizioni. Per questo è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso.

www.milanotoday.it